Milli Eğitim Bakanlığından (İlanen Tebligat)

Bakanlığımız personeli iken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ya da Bakanlığımız adına yurtdışında resmi burslu öğrenci statüsünde öğrenim görmekte iken KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen ve aşağıda bilgileri yer alan kişilerin ihraç işlemine karşın OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapmış olduğu başvuruları sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımıza bildirilen Komisyonun kararlarında;

"1- Başvurunun reddine,

2- 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,

3- Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

4- Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere (...) tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Söz konusu kararlar, adı geçenlerin başvuru-evrak ve MERNİS adreslerinde ikamet etmemeleri ya da MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Komisyon kararlarının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ KHK BAŞVURU NO KOMİSYON KARAR NO-TARİH KARAR TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRES

1 Saffet YILDIRIM T.C. Kimlik No: (233*****718) Şube Müdürü 675 17101713 2018/35352 - 24.09.2018 RET Plot No.27 Mbezi Industrial Area Dar Es Salaam/TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

2 Şevket Burak OVALI T.C. Kimlik No: (282*****436) Resmi Burslu Öğrenci 673 21000655 2022/23363-17.01.2022 RET 542 Lake Avenue Apt:12 Hancock/ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3 Ayşenur BİÇER T.C. Kimlik No: (308*****754) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000546 2021/17355-14.06.2021 RET 1601 Valley View #302 77840 Texas COLLEGE STATION / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

4 Özgür ÖZDEMİR T.C. Kimlik No: (392*****834) Resmi Burslu Öğrenci 673 18004488 2021/22711-27.12.2021 RET 1221 S. WİLLOW TREE PL. BLOOMİNGTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

5 Cemalettin KAPLAN T.C. Kimlik No: (334*****124) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000665 2021/22058-06.12.2021 RET 15 Dietz Avenue North Unit:8 WATERLOO / KANADA

6 Fatih BİLEN T.C. Kimlik No: (361*****412) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000668 2021/22060-06.12.2021 RET 706 Sheppard Ave. E. Toronto / KANADA

7 Fatma Kiraz TAŞKIN T.C. Kimlik No: (106*****800) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000667 2021/22286-13.12.2021 RET 547 Belmon Avenue West Unit:606 Kitchener / KANADA

8 Halit ZENGİN T.C. Kimlik No: (182*****492) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000669 2021/22061-06.12.2021 RET F1 - 265 Lawrence Avenue N2M 5R1 Ontario Kitchener / KANADA

9 Muhammet Ali YURTALAN T.C. Kimlik No: (100*****750) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000671 2021/22063-06.12.2021 RET A-208 ERB Street East N2J 1M6 Ontario Waterloo / KANADA

10 Mustafa Hakan TURHAN T.C. Kimlik No: (195*****218) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000672 2021/22289-13.12.2021 RET 265 Lawrence Avenue Unit:F 7 KİTCHENER / KANADA

11 Nursefa ZENGİN T.C. Kimlik No: (333*****194) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000652 2021/22065-06.12.2021 RET F1 - 265 Lawrence Avenue N2M 5R1 Ontario Kitchener / KANADA

12 Celal ÇON T.C. Kimlik No: (259*****722) Resmi Burslu Öğrenci 675 21000663 2021/22057 - 06.12.2021 RET 350 Columbia Street West Unit:203 WATERLOO / KANADA