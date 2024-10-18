T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

2021/105399 ESAS

İİK. 128. Md. GÖRE KIYMET TAKDİR RAPORUN İLANEN TEBLİGİ

BORÇLU : SEVENHİLLS ESTATES EMLAK TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİ. V.N. 764*****87 ADRESİ : TUZLA MAH. SADİ BERKMAN CADDESİ NO:2/A FETHİYE/MUĞLADEĞER KONULAN TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Muğla ili, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 222 ada 24nolu parsel numaralı TAŞINMAZ

BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ ve KONULAN DEĞER : Müdürlüğümüzün 2021/105399 Esas sayılı dosyasının Talimat dosyası olan Milas İcra Müdürlüğü 2024/144 TAL. Sayılı dosyasından yapılan 17/05/2024 Tarihli Bilirkişi Raporunda taşınmaza 4.383.160,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur. Taşınmazın fiili durumu,imar durumu ve evsafı dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir. Muhatap taşınmazın maliki borçlunun yazılı adresine gönderilen kıymet takdir raporu bila tebliğ iade edilmiş olup,

7201 sayılı Kanun'un 28 ve müteakip maddeleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.04.2019 tarihli 2015/10-2878 E. 2019/456 K. Sayılı kararı gereğince kıymet taktir raporunun İLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu İlanın gazetede ve İnternet haber sitesinde neşrinden itibaren 15 gün içinde kıymet taktiri raporuna bir itirazınız varsa İcra Mahkemelerine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal edilmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 14/10/2024

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