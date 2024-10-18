T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/291

Karar No : 2024/316

İLAN

Mahkememizin 02/10/2024 tarihve 2023/291 esas 2024/316sayılı kararı ile sanıklar Cabbar BELHİ, Nakip AFGAN ve Yasin CACİ hakkında nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarından ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verildiği, gerekçeli kararın Müşteki; Sentongo Jımmy ve Nabweteeme Annet'ten olma 1990 doğumlu, Uganda uyruklu ABDU MUGERWA'ya tebliğ edilemediği, adı geçenin Türkiye'de belirli bir adresinin bulunmadığı anlaşılmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve tirajı ellibinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/10/2024

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