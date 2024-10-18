T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/266 Esas

KARAR NO : 2024/505

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan verilen düşme kararı Nugvzarı ve Irına oğlu Gürcistan 1992 d.lu. TABATADZE GIORGI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 üzerinde gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 16/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02106162