BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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Beykoz Belediyesi mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi, Poyrazköy Mahallesi 2218 Ada 48 Parsel sayılı 4.435,62 m2 taşınmaz içerisinde, Beykoz Belediyesinin tespit edeceği ve uygun göreceği alanlara yüzölçümü 20 m2'yi ve tavan yüksekliği maksimum 4,50 m'yi geçmeyen yiyecek, içecek ve oturma alanları olmak üzere toplamda 500 m2'yi geçmeyecek şekilde yapılacak tesislerin kiraya verilmesi işi ihalesi

1.000.000,00 TL

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KDV

90.000,00 TL

İstanbul

yerel gazetelerin birinde

en az bir defa,

internet haber sitelerinde

en az bir defa,

Kaymakamlık ve Belediye

İlan Panosunda bir hafta

1.000,00 TL