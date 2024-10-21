T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz için aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.

2024/286

Dava konusu Aksaray İli Merkez İlçesi, Yeni Sanayi Mahallesi(Nakkaş), 418 Ada 69 Parsel(imar uygulaması sonrası 7099 Ada 2 parsel) numaralı taşınmazın; mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 07/11/2024 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

Husumetin Aksaray Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Aksaray T.C. Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10 maddesi uyarınca ilan olunur.