T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/275

DAVACI : MUSTAFA KEMALOĞLU

DAVALI : NUMAN KEMALOĞLU

DAVA : Vasiyetnamenin Tenfizi

DAVA TARİHİ : 07/08/2023

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasınında; Erzurum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/973 esas, 2019/209 karar ve 14/03/2019 tarihli ilamı ile açılıp kesinleşmiş olan Erzurum 2. Noterliğinin 17/06/2014 tarih ve 07753 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin tenfizine, Erzurum İli Tekman İlçesi Çevirme Köyü Hendekan Mevkii, 89 nolu parselde kayıtlı 6200 m2 tarla ve yine aynı yer 815 nolu parselde kayıtlı 12700 m2 çayır vasıflı gayrimenkul ile ayrıca müteveffa Husrev Kemaloğlu'nun murisi babası Hasan Kemaloğlu'nun ölümü ile adına intikal eden tüm miras hissesini tapuda oğlu müvekkili Mustafa Kemaloğlu adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce bilinen bir adresinizin bulunmaması ve mernis adresinizin bulunmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.