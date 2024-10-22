T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE POTREL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespit ve Tescil) ; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIRA DOSYA NO YER (Mahalle/köy) ADA / PARSEL DAVALILAR 1 2024/380 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/26 1-MEVLÜT ERGENE 2 2024/387 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/28 1- AHK DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL GIDA İNŞAAT VE ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3 2024/397 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 760/37 1-ERTAN BUÇAN

2-HANİFE KELEŞ

3-MUSTAFA BUÇAN

4-ORHAN BUÇAN

5-NURİ BUÇAN 4 2024/407 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/14 1-SERVER ÖNKİBAR 5 2024/408 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/22 1-HAKKI YEREBAKAN

2-SELMA YEREBAKAN (ÇIRAKOĞLU)

3-NURAN YEREBAKAN (YILMAZ)

4-AHMET TANER YEREBAKAN

5-ABDULLAH YEREBAKAN