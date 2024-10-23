T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HALLAÇLAR Mahalle/Köy, 137 Ada, 27 Parsel, tapuda arsa nitelikli taşınmazAdresi : Hallaçlar Mah.2022/2 Sk. No:6 Merkezefendi / DENİZLİYüzölçümü : 1.859 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında, inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:4, bina yük: imar yön.28.md, derinlik: kroki, ön bahçe mes:5 mt, komşu mes:3 mt, arka bahçe mes: imar yön.23.mdKıymeti : 33.471.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 1-1757sayılı kanunun61.maddesine göre devir yapılamazve aynı hakla kayıtlanamaz Salih Zeybek Payı (Salih Zeybek ölüdür) şerhi vardır. Bu şerhle ilgiliSatış Memurluğumuzca İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yazılmış, şerhin terkin edilmesinde sakıncaolmadığı bildirilmiştir.2-Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasının 05/07/1948 tarihli1,00 TL bedelli ipotek şerhi vardır.Memurluğumuzca bu şerhle ilgili Tapu Müdürlüğünden evraklargetirtilmiş, Tarım Bakanlığının 4 nolu Toprak Komisyonu Başkanlığı yazısı gereğince konulan ipotektesisine ilişkin olduğu tespit edilmiştir, ancak tescilde ipotekle ilgili bu şerh kaldırılmayacaktır.

22/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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