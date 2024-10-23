Örnek No:55*
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/27 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HALLAÇLAR Mahalle/Köy, 137 Ada, 27 Parsel, tapuda arsa nitelikli taşınmaz
Adresi : Hallaçlar Mah.2022/2 Sk. No:6 Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 1.859 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında, inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:4, bina yük: imar yön.28.md, derinlik: kroki, ön bahçe mes:5 mt, komşu mes:3 mt, arka bahçe mes: imar yön.23.md
Kıymeti : 33.471.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1-1757sayılı kanunun61.maddesine göre devir yapılamaz
ve aynı hakla kayıtlanamaz Salih Zeybek Payı (Salih Zeybek ölüdür) şerhi vardır. Bu şerhle ilgili
Satış Memurluğumuzca İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yazılmış, şerhin terkin edilmesinde sakınca
olmadığı bildirilmiştir.
2-Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasının 05/07/1948 tarihli
1,00 TL bedelli ipotek şerhi vardır.Memurluğumuzca bu şerhle ilgili Tapu Müdürlüğünden evraklar
getirtilmiş, Tarım Bakanlığının 4 nolu Toprak Komisyonu Başkanlığı yazısı gereğince konulan ipotek
tesisine ilişkin olduğu tespit edilmiştir, ancak tescilde ipotekle ilgili bu şerh kaldırılmayacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:10
22/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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