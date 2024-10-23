Örnek No:55*

T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Erdoğdu Mahallesi, 693 Ada, 52 ParselAdresi : Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Erdoğdu Mahallesi, Çıkmaz Selva Sokak Ortahisar / TRABZONYüzölçümü : 1.058,44 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu :YokKıymeti : 20.165.270,00 TLKDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı:Binde 5,69 Tapu Alım Harcı:%2Kaydındaki Şerhler: Diğer : 280. SAHİFEDEKİ MÜŞTEREK METHAL BU VE 279 VE 282 SAHİFDEKİ GAYRİMENKULLE MÜŞTEREKTİR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02108019