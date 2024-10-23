Örnek No:55*
2023/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/29 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Erdoğdu Mahallesi, 693 Ada, 52 Parsel
Adresi : Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Erdoğdu Mahallesi, Çıkmaz Selva Sokak Ortahisar / TRABZON
Yüzölçümü : 1.058,44 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 20.165.270,00 TL
KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı:Binde 5,69 Tapu Alım Harcı:%2
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 280. SAHİFEDEKİ MÜŞTEREK METHAL BU VE 279 VE 282 SAHİFDEKİ GAYRİMENKULLE MÜŞTEREKTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:25
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02108019