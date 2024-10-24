İ L A N

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2024/321 Esas Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Bursa ili, Gemlik ilçesi, Cihatlı Mahallesi/köyü 249 parselde(yeni 135 ada 167 parsel) malik olarak görünen ve gaiplik kararı verilmesi istenilenMehmet kızı Hatice'nin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediği, mütegayyip oldukları belirtilerek kamulaştırma bedelinin 10 yıl boyunca kayyım yoluyla idare edildiği, 10 yıllık kayyım ile idare süresinin dolduğu, taşınmazda hissesi olan Mehmet kızı Hatice'nin gaipliğine ve mirasın devletine intikaline ilişkin talep olduğu, kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2024/321 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile mirasın devlete geçeceği ihtaren ve adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İşbu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur.

GAİP: Mehmet kızı Hatice

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02109820