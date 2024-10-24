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Giriş Tarihi: 25.10.2024 00:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, şartname bedeli, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 11 Kasım 2024 tarihinde satılacaktır.
2-) İhaleler aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
a-Nüfus Kağıdı ön yüzü fotokopisi
b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
f-İhaleye gireceklerin ihale satış şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

Mahalle
Niteliği		 Ada Parsel Yüzölçümü m²
Tahmin edilen Bedel
Geçici Teminatı		 Şartname Bedeli
(TL)		 Satış Saati
Cumalı Tarla 126 3 15.208,88 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 4.000,00 14.00
Cumalı Tarla 126 5 20.667,18 8.000.000,00 TL 240.000,00 TL 4.000,00 14.05
Çatalçam Tarla 108 18 9.911,62 450.000,00 TL 13.500,00 TL 1.000,00 14.10
Kaplan Tarla 109 4 2.884,41 175.000,00 TL 5.250,00 TL 1.000,00 14.15
Karamanlı Arsa 236 320 222,47 5.000.000,00 TL 150.000,00 TL 4.000,00 14.20
Heciz Tarla 144 28 788,21 250.000,00 TL 7.500,00 TL 1.000,00 14.25
Avdan Arsa - 1479 100,00 300.000,00TL 9.000,00TL 1.000,00 14.30
Hacıyusuflar Kavaklık - 178 900,00 300.000,00 TL 9.000,00 TL 1.000,00 14.35
Bayat Tarla 105 47 1.056,41 250.000,00 TL 7.500,00 TL 1.000,00 14.40
Çavdır Zeytinli Tarla 104 43 295,54 35.000,00 TL 1.050,00 TL 500,00 14.45
Cuma İşyeri 177 18 21,00 450.000,00 TL 13.500,00 TL 1.000,00 14.50
Naldöken Zeytinli Tarla - 523 650,00 50.000,00 TL 1.500,00 TL 500,00 14.55
Namazgah İşyeri 279 35 36,00 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL 2.000,00 15.00
Darkale Zeytinlik 110 43 149,37 60.000,00 TL 1.800,00 TL 1.000,00 15.05
Darkale Ahşap Dam 134 27 64,43 300.000,00 TL 9.000,00 TL 1.000,00 15.10
Söğütçük Tarla 107 3 4.181,50 300.000,00 TL 9.000,00 TL 1.000,00 15.15
Darkale Arsa 134 61 21,26 80.000,00 TL 2.400,00 TL 1.000,00 15.20
Söğütçük Tarla 109 3 3.294,00 250.000,00 TL 7.500,00 TL 1.000,00 15.25
Darkale Tarla 116 20 1.914,30 650.000,00 TL 19.500,00 TL 2.000,00 15.30
Söğütçük Tarla 112 5 12.503,29 800.000,00 TL 24.000,00 TL 2.000,00 15.35
Darkale Tarla 117 27 8.460,84 2.550.000,00 TL 76.500,00 TL 3.000,00 15.40
Uruzlar Tarla - 129 2.080,00 450.000,00 TL 13.500,00 TL 1.000,00 15.45
Evciler Zeytinli Tarla - 876 5/122 hissesi 100,00 55.000,00 TL 1.650,00 TL 1.000,00 15.50
Karacakaş Zeytinlik 101 120 2/39 hissesi 136,36 30.000,00 TL 900,00 TL 500,00 15.55
Duğla Tarla 107 6 1/6 hissesi 1.064,57 60.000,00 TL 1.800,00 TL 1.000,00 16.00
Sevişler Tarla 186 2 6.665,31 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 3.000,00 16.05
Yırca Zeytinli Tarla 155 14 3.219,92 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 3.000,00 16.10
Büyük Işıklar Tarla 105 9 11.800,00 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL 3.000,00 16.15
Çatalçam Tarla 101 16 7.368,03 500.000,00 TL 15.000,00 TL 1.000,00 16.20

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02104237

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