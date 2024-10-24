Giriş Tarihi: 25.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 01:10
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/288
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Eceoğlu Köyü
ADA NO : 109
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 961,38m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CAHİT KINACI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/288 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02108764