T.C. BİLECİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2015/1166 EsasKARAR NO : 2024/304

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2024 tarihli kararı ile 142/2.h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Abdulhasan ve Feri oğlu, 1955 İran doğumlu, HASRULLAH MORTORİ adına gerekçeli kararın tebliğine ilişkin çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde istinaf etme hakkı bulunduğu ve istinaf talebinin Bursa Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği İLAN OLUNUR.

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