T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN

İ LAN

DOSYA NO:2021/635

KARAR NO:2024/310

SANIK :HAKAN KARABAŞ- Hidayet ve Şükran oğlu, 17/02/1966 ÜSKÜDAR doğumlu, KASTAMONU, KÜRE, Güllüce mah/köy nüfusunda kayıtlı. Valide-i Atik Mah. Çinili Külhan Sk. No:14/1 Üsküdar/ İst.

Mahkememizin 04/07/2024 tarih ve 2021/635 esas, 2024/310 karar sayılı ilamı ile sanık Hakan Karabaş hakkında 213 sayılı VUK'nun 359/a-2, 62 mad. Uyarınca verilen 7 ay 15 gün Hapis cezasının, 5271 Sayılı CMK 231/5-9 mad. uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 mad. Gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükümün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur. 21/10/2024

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