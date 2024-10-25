T.C. İZMİR KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI



DOSYA NO:2024/173 Esas

Davacı , Sabri Erhun ile Davalılar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kamberler Mahallesi, 132 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, önceleri Ali Fehmi Erhun'a ait iken 20 yıl önce taşınmazı davacı Sabri Erhun'a devrettiğini, Sabri Erhun'un 20 yılı aşkın zamandan beri nizasız ve fasılasız olarak zilyetliğinde bulunduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02110893