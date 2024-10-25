T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 13:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, ALEMDAR ADALI Mahalle/Köy, 413 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu bağımsız bölüm sayılı, bodrum katta odası olan daire nitelikli taşınmaz bir borçtan dolayı satışa çıkartılmıştır. taşınmazın Konumu: Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı Mahallesi (Yerinde Alemdağ Mahallesi), 413 ada 10 parsel batısında Ayazma Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Alemdağ Spor Tesisleri ve Kuzey Marmara Otoyolu yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 6 kat olmak üzere toplam 7 katlı, 1099,38 m2, 12 adet bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre binada bodrum katta zemin kattaki bağımsız bölüme ait kısımlar, zemin katta 2 adet daire ve bina girişi, normal katların tamamında her katta 2 şer adet daire bulunmaktadır. Bina girişi projesinde zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Vaziyet planında bina girişi açıkça belirtilmiş olup, bina girişi mahallinde vaziyet planına uygun olarak, parsel içinden ve zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe kaplamalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir. Binanda ısınma sistemi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Binanın zemin katındaki bina girişine göre, sağ taraftaki bağımsız bölüm olarak yer almakta olup, batı cephelidir. Projesine göre zemin katta yasal net 30 m2 (brüt 34 m2) alana sahiptir. Projesine göre bodrum katta yasal net 30 m2 (brüt 34 m2) alana sahiptir. Taşınmaz projesine göre toplam yasal net 60 m2 (brüt 68 m2) alana sahiptir. Projesinde zemin katta salon, yatak nişi, mutfak nişi, banyo, hol ve antre bölümlerinden, bodrum katta ise oda ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı olup, pencereleri PVC malzemelidir. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemli olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.Adresi : Alemdağ Mahallesi, Ayazma Sokak, No:16, D:1Çekmeköy / İSTANBULYüzölçümü : 452,13 m2Arsa Payı : 12/160İmar Durumu :1/1000 ölçekli, Çekmeköy Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında E: 0.90 Hmax:6 kat irtifalı Konut Alanında kalmaktadır.Kıymeti : 2.200.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

24/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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