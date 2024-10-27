T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/363 Esas

HAKAN UYSAL ile İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ALAPLI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; 48982824016 TC Kimlik Numaralı Havva Öztürk isimli şahıstan uzun süredir haber alınamamaktadır. Şahıs hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 32. ve devamı maddeleri uyarınca gaiplik kararı talep edilmiştir. Bu ilanın yayımlanmasından itibaren altı ay içinde Havva Öztürk'ün hayatta olduğuna dair bir bilgi getirilmediği takdirde, hakkında gaiplik kararı verilecektir. İlgililerin bu süre içerisinde Alaplı 1.Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak beyanda bulunmaları gerektiği ilan olunur.GAİP

TC KİMLİK NO : 48982824016

ADI SOYADI : HAVVA ÖZTÜRK

BABA ADI : HALİT

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 10/08/1917

DOĞUM YERİ : ÇANDARLI