T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/1321 Esas Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen MURAT KAYA hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vehaber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/10/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 27845565440

ADI SOYADI : MURAT KAYA

BABA ADI : ÖMER

ANA ADI : HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ : 14/05/1971

DOĞUM YERİ : BATMAN