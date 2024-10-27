T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.02/02/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahip, şekil olarak dikdörtgen görünümündedir. Parselin yaklaşık 250 m2 lik bölümü kilitli parke ile kaplı iken, parsel sınırları tel çit ve duvar ile işaretlidir. Bu hususlar parselin zemin değeri takdir edilir iken göz önünde bulundurulmuştur. Yazıkonak Belediyesinden alınan bilgiye göre parsel imar planı dışında yer almaktadır. Parsel üzerinde; 159 m2 taban alanına sahip iki katlı betonarme kâgir ev bulunmaktadır. Yapılan resmi kurum araştırmalarına göre taşınmazın herhangi bir yapı ruhsatına veya mimari projesine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Yaklaşık 25 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Mimari açıdan orta durumda olup hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. 40 m2 taban alanına sahip tek katlı ahır bulunmaktadır. Yapılan resmi kurum araştırmalarına göre yapının herhangi bir yapı ruhsatına veya mimari projesine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Yaklaşık 25 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Çatısı ahşap cisir olarak inşa edilmiş olup duvarları sıvalı durumdadır. Taşınmaz üzerindeki muhtesatın mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre tespit edilmiştir. Ayrıca yapı aşınma payları, 02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvelden yararlanarak bulunmuştur. Parsel üzerindeki yapının değeri hesaplanırken; yapının iç ve dış mekân genel özellikleri, yapı tarzı, kullanım amacı gibi hususlar nazara alınarak değerleme yapılmıştır.Yapı Değeri : (159 x 2 kat = 318 m2 )( 3.sınıf A grubu), (Aşınma payı % 15 olarak tespit edilmiştir.) = 2.027.250 TL, Ahır Değeri: (40 m2 )( 1.sınıf B grubu), (Aşınma payı % 30 olarak tespit edilmiştir.) = 43.400 TL, Artezyen Kuyusu Değeri: (82 m ) = 69.700 TL, Zemin Değeri= 1.748.220 TL'dir. Elazığ Belediye Başkanlığının 26/01/2024 tarih 64167 ve Yazıkonak Belediyesinin 07/02/2024 tarih 129 sayılı cevabi yazılarında; Taşınmaz tarla vasfında olup, imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir.2.330,96 m2 -4.004.327,55 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %20 alınmıştır.)3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Malik/Lehtar:GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarih: 14/03/2013 Yevmiye: 5164İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE BİNALAR MEVCUTTUR.Tarih: 13/05/2014 Yevmiye: 12165 sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağıKaydındaki Şerhler: Üst Kullanım Hakkı : İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE BİNALAR MEVCUTTUR. Tarih: 13/05/2014 Yevmiye: 12165Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 14/03/2013 Yevmiye: 5164

07/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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