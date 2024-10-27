Giriş Tarihi: 28.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 06:41
T.C. ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/10/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü 219 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 96.228,13 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.849.125,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.
5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü199 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 112.106,67 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.484.266,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü 223 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 42.930,55 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.717.222,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 422 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 207.188 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.215.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.
5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:50
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabas 423 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 98.569 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.957.070,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.
5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:00
İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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