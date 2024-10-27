T.C. ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/10/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü 219 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 96.228,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.849.125,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.

5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 12:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü199 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 112.106,67 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.484.266,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Güneşli Köyü 223 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 42.930,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.717.222,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 422 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 207.188 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.215.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.

5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:50

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabas 423 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 98.569 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.957.070,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre yer belirtme.

5403 Sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır. Şerh tapu kaydında kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:00

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.