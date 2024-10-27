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T.C. HATAY İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/665 Esas

DAVALI : SELAHETTİN GİRİTLİ, T.C:39415398068 Zülüflühan Mah. Üniversite Evleri 1 Kat:2 No:40 Antakya/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı, dava dilekçesinde özetle iş yerinizde 12/10/1998 ile 01/02/2007 tarihleri arasında sürekli ve kesintisiz çalıştığı halde sigortasız çalıştırıldığını, bundan dolayı bu sürelere ilişkin hizmetlerinin tespitini ve ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesini talep etmiştir. Mahkememizce davalının bilinen tüm adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılmasından da bir netice alınamadığından iş bu dava yönünden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/12/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024