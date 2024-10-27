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T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/144 Esas

DAVALILAR : İDRİS CANBAKIŞ T.C.30371519740

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/01/2025 günü saat: 14:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147. ve 320. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.