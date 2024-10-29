ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/447 Esas

KARAR NO : 2024/83

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVALI : SADIK KOÇAK

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Dava konusuz kaldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 427,60-TL eksik harcın davalılardan alınarak Hazineye irad kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 353.100,26-TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile (davalı Özcay, Bilal ve Sadık'ın 268.480,00 TL ile sınırlı olarak sorumlu oldukları gözetilerek) davacıya ödenmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 18.240,00 TL yargılama giderlerinin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine

5-Dosyaya yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde talep beklenmeksizin ilgililere İADESİNE,

Dair, tarafların, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, 6100 Sayılı Yasanın 341 ve 345 maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye bir dilekçe ile müracaatla, Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf yoluna müracaat edebilecekleri,

Aksi takdirde kararın kesinleştirileceği, açıkça okunup usulüne uygun olarak hazır bulunanların yüzüne karşı anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere davalı Sadık KOÇAK'a ilanen tebliğ olunur.