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ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/235 Esas

Davacı EMİNE ÇÜRÜK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Taşocağı mevkii 6095 ada 7 parsel (eski 417 ada 8 Parsel ) sayılı taşınmaza ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.DAVACI : EMİNE ÇÜRÜK (TC:46813641610)

Karaelbistan Kasabası, Fatih Mahallesi, Taşlık Sokak No:11 Elbistan

DAVALI: MALİYE HAZİNESİ