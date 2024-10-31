T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2023/286

Karar No : 2024/518

SANIK :AHMET HACSÜLEYMAN, Abdulcabbar ve Sabha oğlu, 01/01/1988 HALEP doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. TC Kimlik No:99034839410

SUÇ :Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 08/02/2021

KARAR TARİHİ : 16/07/2024

VERİLEN HÜKÜM : HAPİS CEZASI-BERAAT

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanık Ahmet Hacsüleyman'a, özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112941