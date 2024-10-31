T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/470 Esas

İ L A N

Adana ili, Seyhan ilçesi, Uçakalanı mahallesi, 992 ada, 5 parsel, Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı mahallesi, 13195 ada, 9 ve 10 parsel (eski 146 ada, 3 parsel) ve Adana ili, Yüreğir ilçesi, Gökvelioğlu mahallesi, 14767 ada, 2 parsel (eski 184 parsel) sayılı taşınmazlarda hissedar olan Hasan kızı Emine'ninhisselerinin tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlıklarının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hasan kızı Emine'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2024/470 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112632