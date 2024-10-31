T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Esas No :2023/822 Karar No : 2023/810Davacı , Elena Sukhikh (Uçmaz) vekili tarafından davalılar , Bülent Uçmaz, Maharramov Ali, Mustafa Oğuztürk Zenginoğlu aleyhine açılan menfi tespit davasında, Mahkememizin görevsizliğine, dava dosyasının yetkili ve görevli Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair 08/12/2023 tarihli kararın MAHARRAMOV ALİ'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin başlayacağı hususu davalı MAHARRAMOV ALİ'ye ilanen tebliğ olunur.18/10/2024

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