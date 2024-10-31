T.C. BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1105 Esas 25/10/2024

İLAN METNİ

BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/1105 ESAS SAYILI DOSYASI

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Emin ve Selma'dan olma, 17/01/1982 doğumlu, 28495349442 TC Kimlik numaralı alt mirasçı AYŞEYILMAZ'ın bilinen adresinde tebligat yapılamadığı gibi yapılan araştırmalarda da başkaca biradresi belirlenemediğinden; alt mirasçı AYŞE YILMAZ'ın murisi 28552347534 TC Kimlik Numaralı AHMET SERT'in Bursa 6. Noterliği 2023/90 Sayılı 18/04/2013 tarih ve 05718 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin TMK 'nun 596 maddesi. ve Tüzüğün 36. Maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİ hususunda karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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