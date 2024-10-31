T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/356 Esas

KARAR NO : 2024/373

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hasan ve Muhterem oğlu, 05/05/1974 doğumlu,Giresin-Dereli-Çalca mah/köy nüfusuna kayıtlı CENGİZ PANİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiş olmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağıİLAN OLUNUR. 24.10.2024

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