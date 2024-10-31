T.C. ÇORUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2015/2029 Esas

DAVACI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DAVALILAR : DURMUŞ BEYAZIT

İSMET İŞLEYEN

LEYLA KAYGUSUZ

KONU:Gerekçeli Karar Evrakı ve İstinaf Başvuru DilekçesiTebliği

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce; 28/12/2021 Tarih, 2015/2029 Esas ve 2021/325 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

"HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;

1- Davanın REDDİNE,

2- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yapılan yargılama giderlerinin idare üzerine bırakılmasına,

4-Davalılar; Reyhan Çolak, Bahattin Ateş, Hatice Bulut,Kemal Büyükarslan,Kenan Büyükarslan,Kerim Büyükarslan,Dahili Davalılar; Fatma Çatal, Hatice Altunkaya, Nazmiye Çatal, Songül Çatal, Kadir Çatal, Ali Ötün kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan A.A.Ü.T.'ne göre maktu 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara verilmesine,

5-Dahili Davalı İsmail Ünüştü tarafından yapılan 10,00 TL yargılama giderinin davacı taraftan alınarak davalı İsmail Ünüştü'ye verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde harcanmayan bakiye gider avansının resen iadesine,

Dair hazır bulunan tarafların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilenkarar açıkçaOkunup usulen anlatıldı. " şeklindehüküm kurulmuş olduğu ve

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Müdürlüğü) vekilinceistinaf edilen dosyaya; "Mahkemece verilen karar her şeyden önce eksik inceleme ve araştırma sonucu verilmiştir.

02.01.2021 tarihli duruşmanın 1 numaralı ara kararında "Davacı vekiline iş bu zaptın tarafına tebliğinden itibaren keşfen belirlenen 201.529,20 TL kamulaştırma bedelini depo etmek ve makbuzunu ibraz etmeküzere 15 günlük kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde davanınreddine karar verileceğinin ihtarına, ihtar içeren meşruhatın tebligata eklenmesine" şeklinde karar verilmiştir. Mahkemenin kurduğu ara kararın gerekleri kurumumuz tarafından yerine getirilmiştir.

Kurumumuza bu karar 16.11.2021 tarihinde tebliğ edilmiş ve 18.11.2021 tarihinde Çorum AdliyeSarayı bağlı Şubesi'nde Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi adı altında 00158007314304658 numaralı hesabın açıldığı 23.11.2021 tarih ve 37438156 sayılı yazı ile; bu hesaba mahkemenin ara kararında belirtilen miktar olan 201.529,20 TL'nin 22.11.2021 tarihinde depo edildiği 24.11.2021 tarih ve37491682 sayılı yazı ile ortaya konulmuştur. Sonuç olarak yerel mahkemece yeterli inceleme vearaştırma yapılmadan davanın reddi kararı verilmiştir. Bütün bu evrakları mahkemenize sunmaktayız.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davamızın kabulü gerekmekte iken reddi yönünde verilen kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. " şeklinde 12/06/2024 tarihli istinaf dilekçesi sunulduğu ilanen tebliğ olunur. Katip 152006 Hakim 189616

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