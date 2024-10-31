Giriş Tarihi: 01.11.2024 00:00
T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/280 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BEDRİYE GÜNERİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 46510650984
ADI SOYADI : BEDRİYE GÜNERİ
BABA ADI : CEMİL
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 02/11/1932
DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
İKAMETGAH ADRESİ : Güneşli Mahallesi Terminal Caddesi No:25 İç Kapı No: 3 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
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