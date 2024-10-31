T.C. ESKİŞEHİR 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ

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Dosya no: 2022/19 Esas 2024/41 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2024 tarihli kararı ile 126*****264 T.C. Kimlik nolu, Ahmet ve Atiye kızı, 29/12/1962 ESKİŞEHİR doğumlu, NURHAYAT KENAR'ın Alacaklıyı zarara ugratmak için,mevcudu eksiltmek suçundan cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması sebebi ile tebliğ edilemediği anlaşılarak7201 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin BASIN İLAN KURUMU YOLU İLE İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup 7 gün içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ ve İLAN OLUNUR.

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