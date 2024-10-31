T.C. ESKİŞEHİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/51 Esas

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sulukarağaç Mah. Bayıraltı mevkii, 61 parsel, 138 parsel, 159 parsel, 161 parsel, 164 parsel, 190 parsel, 245 parsel, 252 parsel, 263 parsel, 282 parsel, 304 parsel, 306 parsel, 364 parsel, 364 parsel, 365 parsel, 370 parsel, 371 parsel, 417 parsel, 422 parsel, 478 parsel, 512 parsel, 513 parsel, 520 parsel, 521 parsel, 522 parsel, 526 parsel, 527 parsel, 551 parsel, 567 parsel, 568 parsel, 683 parsel, 703 parsel, 751 parsel, 823 parsel, 824 parsel, 826 parsel, 916 parsel, 924 parsel, 930 parsel, 947 parsel, 952 parsel, 965 parsel, 1044 parsel, 1080 parsel, 109 parsel, 1094 parsel sayı taşınmazlar taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, Yaşar TÜRE mirasçısı dahili davalılardan Makbule TÜRE'ye (29686615452) tebligat yapılamadığı ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip tutanağının ve duruşma günü ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/03/2025 günü saat: 09:20'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Dava Dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçenin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karsı cevaplarınızı, varsa tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri, getirilecek belge ve dosya varsa bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçeye eklemeniz savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlayacağı hususu HMK'nın 317,318 ve 319 maddeleri gereği İHTAR OLUNUR. 09/10/2024

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