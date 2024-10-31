T.C. GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.34726413-2023/630-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Müşteki Sabri Yurtöven'ea mahkeme hükmünün tebliği yapılamadığından Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/630Esas, 2024/144 K. Sayılı dosyasında sanık hakkında neticeden 5271 sayılı C.M.K nın 231.maddesinde aranan yasal koşulların mevcut olması nedeniyle sanık Jale Yönet hakkında verilen kararın 5271 sayılı C.M.K nın 231.maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,

Dair, tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşuluyla 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle, kanun yoluna başvuruda bulunanın cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunması halinde cezaevi aracılığı ile mahkememize gönderebileceği bir dilekçe ile ya da mahkememize gönderilmek üzere bir başka yer Asliye Ceza Mahkemesine sunulacak dilekçe ile itiraz kanun yolu açık olmak üzere, müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ihtarıyla, itiraz edilmesi halinde hükmü veren mahkemece duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, CMK 252/3. maddesi uyarınca "'itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK 251. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı; İtirazın sanık tarafından yapılması halinde CMK 251. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunmayacağı" açıklamasıyla CMK.nın 231/1. Maddesi uyarınca verilen bu kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112913