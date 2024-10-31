T.C. GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.34726413-2023/1877-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Sanık Özcan Kosukoğlu'na mahkeme hükmünün tebliği yapılamadığından Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/1877 Esas, 2024/465 K. Sayılı dosyasında sanık hakkında neticeden 5271 sayılı C.M.K nın 231.maddesinde aranan yasal koşulların mevcut olması nedeniyle sanık hakkında verilen kararın 5271 sayılı C.M.K nın 231.maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,

İş bu kararın tebliğinden itibaren dosya üzerinden sanık ve müştekinin yokluğunda kararın tebliğinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca itiraz yolu açık olduğu, taraflarca 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112916