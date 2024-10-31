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Giriş Tarihi: 01.11.2024 00:00

T.C. HAYRABOLUİ CRA DAİRESİ

T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ
2009/672 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2009/672 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, ÇERKEZMÜSELLİM Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 429 Ada, 1 Parsel, Arsa vasıflı tam hisselitaşınmaz.
Adresi : Çerkezmüsellim Mh, 1950 Sk.Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.266,38 m2
Kıymeti : 10.532.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:43

30/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112936

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T.C. HAYRABOLUİ CRA DAİRESİ
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