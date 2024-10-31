T.C. HAYRABOLUİ CRA DAİRESİ

T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2009/672 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2009/672 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, ÇERKEZMÜSELLİM Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 429 Ada, 1 Parsel, Arsa vasıflı tam hisselitaşınmaz.
Adresi : Çerkezmüsellim Mh, 1950 Sk.Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.266,38 m2
Kıymeti : 10.532.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:43
30/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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