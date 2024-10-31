T.C. HAYRABOLUİ CRA DAİRESİ

T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ

2009/672 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:43

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, ÇERKEZMÜSELLİM Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 429 Ada, 1 Parsel, Arsa vasıflı tam hisselitaşınmaz.Adresi : Çerkezmüsellim Mh, 1950 Sk.Hayrabolu / TEKİRDAĞYüzölçümü : 5.266,38 m2Kıymeti : 10.532.760,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir.

30/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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