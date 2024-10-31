T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1499 Esas

Davacı Baykan AKAR ile davalılar Abdullah AKAR, Adem BAYAT, Iğdır Belediye Başkanlığı ve diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Dava konusu Iğdır ili Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 150 ada 11 parsel, Söğütlü Mahallesi 328 ada 13-17 parsel, 1554 ada 3 parsel, 259 ada 42 parsel, 1554 ada 5 -6-7-8-10 parsel, Erhacı Köyü 106 ada 18- 5-3 parsel sayılı taşınmazların Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı 250******94 T.C kimlik numaralı Ak** ve Tame**** kızı 09/11/1976 doğumlu Aylin Bayat'ın bilinen son ikametgah adresi olan Clarenberg 38 Dortmund 44263 9893 ALMANYA adres ve davalı 145******12 T.C kimlik numaralı İbr**** ve Kara*** kızı 21/03/1966 doğumlu Ali Abbas AKAR'ın bilinen son ikametgah adresi olan TURGUT ÖZAL MAH. 59. SK. NO:5 İÇ KAPI NO:4 Esenyurt İstanbul adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 15/01/2025 günü saat 10:30'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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