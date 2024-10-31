T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/643 Esas

Davacı Ertuğrul Akıncı ile davalılar Hüseyin Yılmaz, Aylin Akıncı, Dilara Akıncı, Eyüp Can Akıncı, Kadir Yılmaz, Murat Akıncı arasında mahkememizde görülmekte olan Iğdır ili Merkez İlçesi, Karaağaç Mah. Kabristan Mevkii 784 ada 4 parsel sayılı taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davasında davalı 358******74 T.C kimlik numaralı Er** ve Mer*** kızı 06/09/1973 doğumlu Aylin Akıncı'nın bilinen son ikametgah adresi olan Merkez Mah. Atatürk Cad. Kumru Sk. No:8/2 Güngören İstanbul adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 08/01/2025 günü saat 10:30'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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