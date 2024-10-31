T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TAPUSUZ TAŞINMAZ İLANI

Katip 168289

✍ E-imzalıdır. Hakim 220700

✍ E-imzalıdır.

2022/48 EsasSULTAN KEFLİ-35020534754 - Aşkarbeyli Mah. Aşkarbeyli Sokak No : 53/1 İskenderun/ HATAYAv. MEHTAP SERT -1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Hatay Merkez/ HATAYAv. SEDA SEÇKİN - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah.Adnan Menderes Cad.No:4 Hatay Merkez/ HATAY2- HAZİNE-İ MALİYE - Maliye Bakanlığı ANKARAAv. FATMA MELDA EROĞLU - Maliye Bakanlığı İskenderun Hazine Avukatlığı Maliye Binası Kat: 1 İskenderun/ HATAY3- İSKENDERUN BELEDİYESİ - İskenderun/ HATAYAv. CANAN KAYA - Av. MUSTAFA EDİZ YILDIRIM - İskenderun Belediyesi Hukuk İşleri Müd.Savaş Mah.Ziyagökalp Cad.No:19 31200 İskenderun/ HATAY4- AŞKARBEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI - Aşkarbeyli Köyü İskenderun/ HATAYDavacı SULTAN KEFLİ ileDavalı AŞKARBEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. Maddesi gereğince zilyetliğe itirazı olup olmadığı hususundayanında bulunan ilan ekinde yer alan fen bilirkişisi tarafından çaplı ve koordinatlı krokisinin de eklenerek gazeteyle bir defa ve ayrıca bulunduğu mahallede uygun araç ve aralıklarla 1 er hafta arayla 3 hafta boyuncaen az üç defa ilân yapılmasına, dava konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2022/48 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 16/10/2024 ¸

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112956