T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
TAPUSUZ TAŞINMAZ İLANI
2022/48 Esas
DAVACI :
SULTAN KEFLİ-35020534754 - Aşkarbeyli Mah. Aşkarbeyli Sokak No : 53/1 İskenderun/ HATAY
VEKİLİ :
Av. MEHTAP SERT -
DAVALI :
1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Hatay Merkez/ HATAY
VEKİLİ :
Av. SEDA SEÇKİN - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah.Adnan Menderes Cad.No:4 Hatay Merkez/ HATAY
DAVALI :
2- HAZİNE-İ MALİYE - Maliye Bakanlığı ANKARA
VEKİLİ :
Av. FATMA MELDA EROĞLU - Maliye Bakanlığı İskenderun Hazine Avukatlığı Maliye Binası Kat: 1 İskenderun/ HATAY
DAVALI :
3- İSKENDERUN BELEDİYESİ - İskenderun/ HATAY
VEKİLLERİ :
Av. CANAN KAYA - Av. MUSTAFA EDİZ YILDIRIM - İskenderun Belediyesi Hukuk İşleri Müd.Savaş Mah.Ziyagökalp Cad.No:19 31200 İskenderun/ HATAY
DAVALI :
4- AŞKARBEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI - Aşkarbeyli Köyü İskenderun/ HATAY
Davacı SULTAN KEFLİ ileDavalı AŞKARBEYLİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. Maddesi gereğince zilyetliğe itirazı olup olmadığı hususunda İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi 6399 parselsayılı taşınmazın
yanında bulunan ilan ekinde yer alan fen bilirkişisi tarafından çaplı ve koordinatlı krokisinin de eklenerek gazeteyle bir defa ve ayrıca bulunduğu mahallede uygun araç ve aralıklarla 1 er hafta arayla 3 hafta boyuncaen az üç defa ilân yapılmasına, dava konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2022/48 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 16/10/2024 ¸
|Katip 168289
✍ E-imzalıdır.
|
|
|Hakim 220700
✍ E-imzalıdır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112956