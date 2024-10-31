T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/167

DAVALI :CAHİT ÖĞÜNÇ-16150896882 TC Kimlik Nolu, İbrahim ve Fatma'dan olma, Çivril 01/08/1969 doğumlu, Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mah/Köyü, Cilt No:81, Hane No:131, BSN 14 de nüfusa kayıtlı,

ADRES :PUROK MABİNULİGON BARANGAY ZONE-1A PULUPADAN MUNİCİPALİTY NEGROS OCCİDENTAL 6102 FİLİPİNLER

DAVA : Nafaka (Nafakanın Artırımı)

DAVA TARİHİ :09/03/2023

DURUŞMA TARİHİ : 26/11/2024 günü saat 13:50'de Nazilli 2. Aile Duruşma Salonu

Davacı Esin Aydemir Vekili Av. Alaattin Üzümcü tarafından davalıCahit Öğünç aleyhine açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 17/10/2024tarihli yapılan duruşmasında davalıya duruşma gün ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına, " Tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saate geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği,yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca davacı tarafa HMK 150/1 Mad, 147/1 vd. Mad. gereğince tayin edilen duruşma gününde gelmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı " hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.23/10/2024

Zabıt Katibi 183809 Hakim 273169

e-imzalıdır e-imzalıdır

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112665