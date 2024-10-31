T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1.İ L A N

Sayı : 2024/398 Esas28/10/2024 Konu : Gaiplik ilanıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileOSMAN OĞLU HİLMİ ve OSMAN OĞLU İSMAİL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 349 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Osman oğlu İsmail ve Osman oğlu Hilmi isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahıslarıtanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaipler hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaiplerden haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 349 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Osman oğlu İsmail ve Osman oğlu Hilmi isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 28/10/2024

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