T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İli İlçesi: Mahalle/Köy: Parsel:

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: YÜKSEL ERZENGİN TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

2022/608 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Vanili, Tuşba ilçesi, Beyüzümü mah/köy 2057 nolu mera parseli sınırlarında bulunan Doğusu 484 parsel,Güneyi 415,485 nolu parseller,Batısı 486 nolu parsellerin yakınında bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın yakınında bulunan 3776,88 m2 alan hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.Van Tuşba Beyüzümü Doğusu 484 parsel Güneyi 415,485 nolu parseller, Batısı 486 nolu parsel

Davacı YÜKSEL ERZENGİN tarafından davalılar TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Yukarıda bilgileri yazılı parselin içerisinde bulunan tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/608 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112797