T.C.KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/140Esas

İLAN

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesindebulunantaşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit 14/06/2024 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 1219,83 m2 olup, Doğusu boşluk ve devamında 1431 parsel iken 3402/22-a kadastro güncelleme çalışmasında 9458 ada 1 parselolan taşınmaz, Güneyi; yol, Batısı Elif Ağyar'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,Kuzeyi : Resul Karasu'ya ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz olan Durdu ve Şükran oğlu 1978 Kahramanmaraş d.lu 47350172032 TC kimlik numaralı Remzi Purtaş zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/140esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112839