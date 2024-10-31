T.C.KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/147Esas

İLAN

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Osmanbey Mahallesindebulunantaşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit 17/08/2024 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 1115,60 m2 olup, Doğusu Osmanbey Mahallesi 202 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, Güneyi; Osmanbey Mahallesi 202 ada 11 parsel numaralı taşınmaz, Batısı yol veKuzeyi :Boşluk (Kadastro harici yer) olan Ahmet ve Eşeoğlu 1958 Kumarlı d.lu 27643829270TC kimlik numaralıİsmail Simsar zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/147esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112906