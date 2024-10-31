T.C.KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/252 Esas

Davacı , KEMAL DEMİR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Onikişubat İlçesi, Döngel mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Mehmet YİĞİT'in 02/05/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen doğusu: Hatice KÜÇÜK'e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, batısı: Döngel Mahallesi 401 parsel iken 217 ada 1 parsel olan taşınmaz, kuzeyi: Döngel 395 parsel iken 149 ada 1 parsel olan taşınmaz ve güneyi: Kısmen yol ve kısmen de Döngel Mahallesi 973 parsel iken 218 ada 1 parsel olan 1.821, 81 m2çevrili taşınmazı Davacı Kemal DEMİR Ahmet ve Elife oğlu, 01/01/1946doğumlu, 25531900858 T.C kimlik numaralı zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/252 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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