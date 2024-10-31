T.C.KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/163 Esas

İL AN

Davacı , ÖZLEM ORUK ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Denizli mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Mehmet YİĞİT'in 07/05/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen doğusu: Elif Onur'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, kuzeyi ve batısı: yol, güneyi: Adem Oruk ve Şıho Oruk'a ait olduğu söylenen 3.589,78 m2 dava konusu taşınmazı Davacı Özlem ORUK ve Növhel ve Suna kızı, 22/05/1985doğ. 33917032222 T.C kimlik numaralı zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/252 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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