T.C.SAMSUNSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/286 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 13:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. İmar planında mevcut olan 15 m.'lik yola cepheli vaziyette olup, ara parsel konumundadır. Kuş uçuşu yaklaşık Samsun - Ordu Devlet yoluna 1,20 km, Meşe Sosyal Tesislerine 500,00 m., Canik Belediye hizmet binasına 1,50 km. mesafededir. Parseli batı tarafında bitişiğinde özel okul kampüsü mevcut olup, bu kısımda yapılaşma yüksek katlısite tarzı yapılar şeklinde oluşmuştur. Doğu tarafında ise yapılaşma oldukça seyrek vaziyettedir. Mevcut hali ile deniz manzarasına sahiptir. Düzgün bir geometrik şekle ancak oldukça eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum inşaat zorluğu oluşturmaktadır. Keşif esnasında yapılan incelemede parsel üzerinde kıymet takdirine etki edecek ve ekonomik değere sahip herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir.Adresi : Samsun İli Canik İlçesi Hasköy Mahallesi 11639 Ada 6 Nolu Parsel Canik/ SAMSUNYüzölçümü : 1.548,92 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında E=2.00, Yençok=10 katlı yere isabet etmektedirKıymeti : 13.940.280,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

26/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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