T.C.SAMSUNSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/286 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/286 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. İmar planında mevcut olan 15 m.'lik yola cepheli vaziyette olup, ara parsel konumundadır. Kuş uçuşu yaklaşık Samsun - Ordu Devlet yoluna 1,20 km, Meşe Sosyal Tesislerine 500,00 m., Canik Belediye hizmet binasına 1,50 km. mesafededir. Parseli batı tarafında bitişiğinde özel okul kampüsü mevcut olup, bu kısımda yapılaşma yüksek katlısite tarzı yapılar şeklinde oluşmuştur. Doğu tarafında ise yapılaşma oldukça seyrek vaziyettedir. Mevcut hali ile deniz manzarasına sahiptir. Düzgün bir geometrik şekle ancak oldukça eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum inşaat zorluğu oluşturmaktadır. Keşif esnasında yapılan incelemede parsel üzerinde kıymet takdirine etki edecek ve ekonomik değere sahip herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir.
Adresi : Samsun İli Canik İlçesi Hasköy Mahallesi 11639 Ada 6 Nolu Parsel Canik/ SAMSUN
Yüzölçümü : 1.548,92 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında E=2.00, Yençok=10 katlı yere isabet etmektedir
Kıymeti : 13.940.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 13:31
26/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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