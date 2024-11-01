İstanbul Anadolu 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/408 Esas

KARAR NO : 2024/341

İLAN

Davacı BURCU YILMAZ tarafından Davalı ADEL AHMAD YOUNES aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davanın kabulüne, 430.672,07 TL maddi ve 300.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 730.672,07 TL tazminatın, haksız fiil tarihi olan 11/07/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacı yargılamada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesap ve takdir olunan 108.294,09 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Tebligat Kanunu madde 31 uyarınca gazetede de ilan yapılacağı ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağının ihtaratına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 hafta içerisinde İstanbul BAM'a gönderilmek üzere Mahkememiz veya mahal Asliye Hukuk Mahkemesine sunulacak dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02113663