T.C. ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12243992-2023/671-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2023/671

Karar No : 2024/100 Sanık : NAİM KANBER: Metin ve Sevgican oğlu 04.11.1996 Şişli doğumlu Sakarya Kocaali Şerbetpınarı nüfusuna kayıtlı (TC: 19607651836)

Suç Tarihi : 01.12.2022

Karar Tarihi : 16.04.2024

Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son, 62/1, 52/2, 52/4

Verilen Ceza :3 YIL 4 AY HAPİS, 10.000,00.TL ADLİ PARA CEZASI (20 eşit taksit),

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

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